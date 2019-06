Em tentativa de assalto a ônibus, homem é morto por policial em Porto Alegre

Nessa segunda-feira (17), um homem foi morto ao tentar assaltar um ônibus, na avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar (BM), um tenente da corporação, que estava dentro do coletivo, reagiu e disparou contra o assaltante, que morreu no local.

Conforme relato do cobrador do ônibus, após pegar todos os celulares, o assaltante teria se sentado em um banco próximo à roleta do ônibus. Foi nesse momento que ele teria sido atingido por um tiro, disparado pelo policial à paisana que também estava no veículo. Um comparsa do assaltante foi detido e algemado no banco do ônibus, depois foi encaminhado à polícia. A motorista passou mal e precisou ser atendida em uma ambulância.

Deixe seu comentário: