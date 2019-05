Emater anuncia expectativas para safra do trigo no inverno

A Emater/RS-Ascar divulgou os levantamentos em relação à intenção de plantio da safra de inverno de 2019 no Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizado na primeira quinzena de abril, em 246 municípios gaúchos que produzem trigo, 62 cidades produtoras de cevada, 78 municípios produtores de canola e 139 localidades produtoras de aveia.

Para esta safra de inverno, estimativas indicam que a área de trigo terá um aumento de 4,12%. Apesar do incremento tecnológico empregado na cultura ano a ano, a produtividade nesta safra reduzirá em -11,21%. A produção de trigo do RS também diminuirá de 1.753.099 toneladas para 1.620.894 toneladas, registrando um decréscimo -7,54%.

Clima

Atualmente, a pouca luminosidade e o clima chuvoso e úmido estão atrasando o plantio do trigo nas regiões Noroeste e Missões, onde já foram plantados 8% da área estimada para esta safra. As Missões apresentaram o menor percentual, entre as duas regiões, devido ao fato de o período preferencial ocorrer nas próximas semanas.

As oscilações climáticas, especialmente pelo excesso de chuva nas fases reprodutiva e de formação de grãos, são um dos motivos para a diminuição da produção de trigo nos últimos anos no RS. Em 2013, considerada a maior safra já colhida pelo Estado, foram produzidas 3.351.150 toneladas de trigo, conforme dados do IBGE.

Para o diretor técnico da Emater/RS, Alencar Paulo Rugeri, essa tendência de queda há alguns anos se confirma, em razão também dos custos de produção e preços pouco atrativos para o grão. “Os estoques mundiais estão altos e o consumo diminui a cada ano”, avalia. Um dos desafios para inverter essa tendência, segundo o dirigente, é a segregação das variedades de trigo, o que vai garantir uma produção capaz de atender às demandas de mercados específicos para o cereal.

