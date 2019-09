Empreendimento gastronômico chega à capital. O objetivo é dar continuidade à excelência conquistada na serra gaúcha

O empresário gramadense Valdemir Ecker e o baiano, radicado no Sul há 36 anos, Teiji Shinotsuka acabam de inaugurar uma unidade do italiano O’Pasta, na expansão do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. No amplo espaço de 250m², serão servidos pães italianos, pizzas, bruschettas, petiscos, pastas, molhos especiais, como o famoso “À Capu Du Mont”, saladas e risotos. Tudo com a tradicional excelência gastronômica encontrada em um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado.

A aposta começa na localização privilegiada, junto à Praça de Alimentação do BarraShoppingSul. A decoração contempla a distribuição de mesas bem distribuídas, com detalhes em paisagismo, comportando cerca de 80 pessoas, com portas abertas das 11h30min às 22h. Segundo Valdemir, a casa foca na qualidade do cardápio e do atendimento, além do conforto das instalações, a fim de cativar o público adepto a uma boa mesa.

Mesmo diante do momento econômico que o País vivencia, Teiji está otimista com o empreendimento, que representa cerca de um milhão de reais e diz que o cenário poderia estar mais positivo para todos, mesmo assim, a estimativa é cativar o público pelos diferenciais que a casa oferece.

Recentemente, foi realizado um significativo aporte financeiro na ampliação na unidade localizada na Serra Gaúcha, pulando de 55m² para 110m², na Avenida Borges de Medeiros, localização considerada, hoje, o metro quadrado mais caro da cidade.

Ex-Pastasciutta, Valdemir Ecker traz no currículo mais de 30 anos de experiência na gastronomia, tanto como líder, quanto como gourmet criativo, na composição de novas receitas. O empresário também é proprietário dos restaurantes Divino, ao lado da igreja, e do Bouquet Garni – Cozinha Mediterrânea e Fondue, em frente ao lago Joaquina Bier, ambos em Gramado.

