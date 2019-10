Empresas gaúchas transformam o conceito de imobiliária

Um espaço para tomar café, ler um livro, ter uma experiência gastronômica e, até mesmo, trabalhar. No Rio Grande do Sul, imobiliárias estão à frente de um movimento de transformação do conceito de imobiliária, fazendo com que o cliente tenha um novo tipo de experiência em suas lojas, que já nem se pode chamar assim.

Em Gramado, a Imobiliária Ghisleni passou por um processo de remodelação, tornando-se uma imobiliária café. Lá, cada corretor tem seu próprio tipo de café e uma bancada compartilhada para receber os clientes, como numa padaria cool de Porto Alegre.

O espaço também oferece uma biblioteca com livros de autores gaúchos, dos clássicos aos contemporâneos, atualizados mensalmente por meio de uma parceria com uma livraria local. “O que faz a pessoa sair de casa é a experiência. O café transmite a ideia de conforto, acalanto e casa; além de comunicar um ponto de encontro onde é possível bater papo com os amigos e passar um tempo à companhia de quem se gosta”, comentou Giovani Ghisleni, diretor da Ghisleni.

A ideia, segundo Giovani, é que o cliente tenha uma experiência diferenciada na hora de comprar um imóvel. Por isso, os cafés oferecidos na imobiliári a têm nome dos principais bairros de Gramado e também de Canela, onde a Ghisleni tem imóveis em divulgação. “Gramado é uma cidade com clima frio e nada melhor do que um café para esquentar. Essa é uma maneira simples de promover a cultura do café, conectando a imobiliária, por meio dos bairros, com os clientes”, explicou.

A pouco mais de 150 quilômetros, em Torres, a Infinity Imobiliária Digital inaugurou neste ano o Parador Descubra Torres, um espaço multifuncional e inovador, que reúne cultura, lazer, arte e gastronomia em meio às belezas do litoral norte gaúcho. Segundo Matheus Sartoti, cofundador da Infinity, o Parador “reinventa o conceito de imobiliária, sendo uma casa que conecta pessoas”.

Quem visita o espaço pode degustar cervejas artesanais – inclusive um rótulo exclusivo que leva o nome da cidade, produzido em parceria com a cervejaria gaúcha Dado Bier – comprar souvenir desenvolvidos por uma artesã local e ter experiências gastronômicas, em um espaço assinado por ninguém menos que a principal chef da cidade, a proprietária do Cantinho do Pescador, Rose Mesquita.

“Nosso compromisso com a cidade de Torres vai além do mercado imobiliário. Por isso, ao arquitetar o espaço, procuramos, ao mesmo tempo, valorizar a história da cidade e lançar um ponto de encontro de inovação e futuro”, comentou.

Valorização da comunidade

Essa tendência é global e já vem sendo adotada pelas grandes marcas. A Apple, por exemplo, gigante da tecnologia e marca mais valiosa do mundo, transformou uma de suas unidades nos EUA em uma loja-conceito, passando a oferecer cursos e eventos para atrair consumidores que já não saem de casa apenas para ver produtos.

Já a Tiffany, marca icônica de jóias, inaugurou um restaurante dentro da sua loja em Nova York. Cada detalhe, desde as louças até as paredes, são das cores da marca. Tudo foi minimamente pensado para agradar o cliente e aproximá-lo da marca.

Na realidade gaúcha, tanto a Ghisleni quanto a Infinity estão sendo vanguardas deste movimento. Além de promover o ecossistema de inovação, também criaram uma nova forma de se relacionar nas cidad es, valorizando não só o que elas oferecem, mas também a comunidade.

A Ghisleni, por exemplo, disponibiliza a parte frontal da imobiliária, numa rua nobre da cidade, para que produtores locais possam expor, gratuitamente, seus produtos. A Vitrine Gramado terá espaço para atrações artísticas, artesãos, estilistas e produtores de alimentos.

Já a Infinity, além de disponibilizar um espaço coworking gratuito para que os moradores possam trabalhar em um espaço tranquilo e inovador, também retomou um evento tradicional de Torres: o Bazar Praiano, que nasceu em meados da década de 1960, foi encerrado em 2000 e reavivado neste ano, com uma edição de retorno que aconteceu no Parador Descubra Torres.

O Bazar reuniu mais de 400 pessoas que puderam conhecer marcas autorais, produtos feitos à mão, em meio a ações de desapego de roupas e acessórios e comércio de comidas e bebidas.

