Rio Grande do Sul Encaminhamento de Carteira de Trabalho impressa nas agências FGTAS/Sine encerra na próxima semana

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

A partir do dia 16 de dezembro, os trabalhadores terão acesso somente à versão digital do documento Foto: Divulgação/FGTAS A partir do dia 16 de dezembro, os trabalhadores terão acesso somente à versão digital do documento (Foto: Divulgação/FGTAS) Foto: Divulgação/FGTAS

O serviço de encaminhamento de CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) em papel será encerrado nas Agências FGTAS/Sine e unidades Balcão Cidadão, na próxima sexta-feira (13).

Os trabalhadores que possuem agendamentos estão sendo contatados para anteciparem seus atendimentos. A partir do dia 16 de dezembro, os trabalhadores terão acesso somente à versão digital do documento.

De acordo com a coordenadora do Departamento de Relações com o Mercado de Trabalho da FGTAS, Ana Rosa Fischer, todas as Agências FGTAS/Sine e unidades Balcão Cidadão possuem, no mínimo, um servidor capacitado para orientar e responder as dúvidas dos trabalhadores sobre Carteira de Trabalho Digital.

Segundo o coordenador da Agência FGTAS/Sine Tudo Fácil Centro de Porto Alegre, William Kosby, até o momento, poucos trabalhadores procuraram a unidade com dúvidas sobre a Carteira de Trabalho Digital. Ele afirma, ainda, que o número de encaminhamento do documento em papel na Agência nesta semana é semelhante ao registrado na primeira semana de novembro. Conforme o coordenador, de 4 a 8 de novembro, foram encaminhadas 471 vias em papel e, de 2 a 5 de dezembro, 428 vias impressas.

A Agência FGTAS/Sine de Passo Fundo também está à disposição dos trabalhadores que necessitam de auxílio na habilitação da Carteira de Trabalho Digital. A região está adiantada no processo de transição da Carteira de Trabalho em papel para digital.

O agente técnico-administrativo da Agência FGTAS/Sine de Passo Fundo, Gilmar Brunetto, considera que o sucesso no processo deve-se à receptividade da comunidade, ao bom relacionamento da unidade com a Gerência Regional do Trabalho e à divulgação da mudança nas escolas do município.

“Através das palestras que realizamos para estudantes da rede pública de ensino, conseguimos divulgar a Carteira de Trabalho Digital para os jovens e suas famílias, que entenderam a mudança”, contou.

A partir do dia 16 de dezembro, os trabalhadores terão acesso somente à versão digital do documento. Serão encaminhadas Carteiras físicas apenas para trabalhadores contratados por microempreendedores individuais até janeiro de 2020 e órgãos públicos e organizações internacionais até abril de 2020, conforme prazo de obrigatoriedade do eSocial.

De acordo com a Portaria nº 1.065, de 23 de setembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de setembro de 2019, pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a Carteira de Trabalho digital é equivalente à versão física e está previamente emitida a todos os inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, sendo necessária apenas a habilitação.

O acesso à Carteira de Trabalho digital pode ser efetuado através de um computador ou celular com internet. O documento pode ser acessado por meio do site do Governo Federal ou baixado, gratuitamente, pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais Play Store e App Store.

No momento da contratação, o trabalhador precisará informar somente o número do CPF. Para o empregador, as informações prestadas no eSocial substituem as anotações realizadas anteriormente no documento físico.

Casos de utilização da Carteira de Trabalho em papel:

A CTPS em papel será utilizada, de maneira excepcional, apenas nas seguintes situações:

– dados já anotados referentes aos vínculos antigos;

– anotações relativas a contratos vigentes na data da publicação da Portaria em relação aos fatos ocorridos até então;

– dados referentes a vínculos com empregadores ainda não obrigados ao eSocial.

Os trabalhadores que já possuem a Carteira de Trabalho em papel deverão conservar o documento para eventual necessidade de comprovação de tempo de trabalho anterior.

Dúvidas

A emissão da Carteira de Trabalho é regulada pela Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. Dúvidas sobre Carteira de Trabalho digital poderão ser sanadas no site do Governo Federal.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário