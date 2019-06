Erik, lateral-esquedo do sub-20 do Internacional, poderá integrar equipe principal

O jovem Erik, de 18 anos, está chamando a atenção nos jogos do sub-20 do Internacional. Natural de Quaraí, o lateral-esquerdo viajará para Atibaia com o time principal para os treinamentos durante a Copa América. Foi o que confirmou o executivo do Inter, Rodrigo Caetano. “É uma posição que estamos na iminência da saída do Iago. E em um mercado complicado, nada mais normal do que olhar para alguém da base”, disse.

No jogo da tarde desta quarta-feira (19), pela volta das semifinais do Gauchão da categoria, Erik entrou em campo e deu duas assistências em três gols do Inter na partida. Na entrevista após o clássico Gre-Nal, que deu a classificação para o Colorado, ele comentou sobre a ida para Atibaia: “É o meu sonho. Lutei muito para isso e a resposta está vindo com o trabalho.” Além disso, comentou sobre a classificação, no jogo que terminou em 3 a 3. “Foi na raça, com um a menos. Não foi uma vitória, mas foi uma classificação, que é o que importa”, destacou o atleta.

