Espaço Switch da Astir recebe o evento “Fados de Lisboa”

Na última sexta-feira, 25 de outubro, aconteceu, ao entardecer, o Fados de Lisboa no Switch, novo empreendimento da Astir Incorporadora, na Av. Independência, esquina Rua Fernandes Vieira.

A parceria com a Amo.Te Lisboa levou para o Espaço a edição especial do evento ao livre com a cantora e fadista Nani Medeiros, Jr. Pita no violão e Ricardo Araújo na guitarra portuguesa. O público adorou o clima que ficou ainda mais completo com petiscos portugueses.

O espaço do empreendimento, que une a sofisticação do Moinhos do Vento e a tradição do Bom Fim, será ainda palco de diversos eventos culturais e gastronômicos até o final do ano, movimentando toda vizinhança e trazendo o que há de melhor dos dois bairros.