Etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei é realizada em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2020

Foram 360 atletas na modalidade futevôlei e 170 atletas na modalidade Teqball Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No último final de semana, dias 18 e 19, foi realizada uma etapa do Circuito Gaúcho de Futevôlei em Capão da Canoa. O evento contou com mais de 500 atletas, movimentando a cidade e incentivando o esporte.

Capão da Canoa fez parte de uma das oito etapas do Circuito que está sendo realizado de forma itinerante, passando por algumas cidades e complexos do Rio Grande do Sul. As categorias disputadas são as seguintes: Bronze, Prata, Ouro, Misto B, Misto A, Kids, Master B e Iniciante (até 1 ano).

Foram 360 atletas na modalidade futevôlei e 170 atletas na modalidade Teqball, esporte disputado em duplas em uma mesa com dimensões semelhantes a uma de pingue-pongue, que mistura fundamentos do futevôlei e de altinha.

O evento contou com apoio da Prefeitura de Capão da Canoa, através do Departamento de Esportes, órgão vinculado à Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio.

