Como se preparar para a chegada do bebê? E quando ele chegar, como estimular e registrar seus primeiros momentos? Dicas como estas fazem parte do programa “Eu Bebê, Circuito de Ideias” que será promovido pelo Centro Físico Acqualità e Estúdio Milene Gensas, no próximo dia 10 de agosto.

O circuito de palestras é destinado a gestantes (independente do tempo de gravidez) e mamães com bebês recém-nascidos e prevê as seguintes palestras: As Mudanças Físicas Que Ocorrem com a Mulher Durante a Gestação”, “Estimulando Seu Bebê” e “Como Fotografar Seu Bebê com Celular”. Com entrada gratuita, os promotores pedem a contribuição de uma lata ou caixa de leite integral que serão doados para a Casa de Acolhida Só Bebê. Os bebês serão bem-vindos ao encontro.

Associação Casa de Acolhida só Bebê

A ONG Só Bebê nasceu da necessidade da comunidade em ter um espaço para acolher bebês em vulnerabilidade social, sendo alguns filhos de mães usuárias de crack encaminhadas pelo serviço social ou conselho tutelar da região. Também acolhemos bebês filhos de mães trabalhadoras da região que são sócias colaboradoras na manutenção do projeto. A ONG se mantém apenas com doações. Atualmente necessita de leite para o atendimento a 18 crianças de zero a três anos.

Palestrantes

Ilana Finkelstein: Mestre em Ciências do Movimento Humano, coordenadora do programa de atividade física na Gestação do Centro Físico Acqualità.

Paulo Poli de Figueiredo: Mestre em Ciências do Movimento Humano, membro da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil (ABPNI), coordenador técnico do Centro Físico Acqualità.

Milene Gensas: Fotógrafa especializada em gestantes, recém-nascidos e bebês. Integrante da Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascidos (ABFRN).

Serviço/ Eu Bebê, Circuito de Ideias/ 10 de agosto (sábado)/ Das 15:30h às 17:30h/ Rua Pedro Chaves Barcelos, 327 (Auxiliadora)/ Inscrições:(51) 98122.5307

Deixe seu comentário: