Eventos da OAB/RS contarão com serviço médico da Unimed Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre estará presente como apoiadora e serviço médico oficial de dois eventos promovidos pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (CAA/RS), da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS). A cooperativa colocará profissionais de saúde para o suporte médico em ambulâncias e moto.

Em 28 de julho, a partir das 9h, acontece a 1° Corrida da Advocacia Gaúcha, com largada na Rótula das Cuias, em Porto Alegre. A cooperativa irá disponibilizar aos participantes duas ambulâncias, uma de suporte avançado e outra de suporte básico, que contarão com médico, enfermeiros e técnicos em enfermagem, além de duas motos que estarão acompanhando os atletas no percurso da corrida.

Já no dia 3 de agosto, os serviços médicos serão para o VIII Jogos Estaduais de Advocacia Gaúcha, que ocorre das 8h às 18h, na PUCRS, It’s Sports e no Planet Ball, simultaneamente. Para esse momento, será disponibilizado ambulância de suporte básico, que ficará disponível na PUCRS com dois técnicos de enfermagem e demais locais serão área protegida do SOS Unimed.

