Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2019

Jogador atuou em apenas nove jogos pelo Inter Foto: (Divulgação/Avaí FC) Foto: (Divulgação/Avaí FC)

Fora dos planos do Inter para 2020, o volante Bruno Silva já tem novo destino para a próxima temporada. O jogador foi anunciado pelo Avaí, em sua segunda passagem, nesta terça-feira, onde irá disputar a Série B.

Anunciado pelo colorado em agosto deste ano, o atleta foi pouco utilizado. Tendo atuado em apenas 9 jogos, sem marcar nenhum gol.

Bruno Silva é mais um nome na relação de dispensas do Inter visando o próximo ano. Além do volante, Emerson Santos, Bruno, Rithely, Matheus Galdezani, Neilton, Guilherme Parede, Nico López, Rafael Sobis e Tréllez, são nomes que não estarão no clube para a próxima temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

