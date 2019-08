Exclusivo! Bruno Silva chega a Porto Alegre e diz estar motivado para atuar no Internacional

*Por Bárbara Assmann

O novo reforço colorado chegou na noite desta segunda-feira (12), em Porto Alegre, para assinar o seu contrato até o fim de 2019 com o Internacional. Ele rescindiu com o Cruzeiro e com o Fluminense, onde estava atuando. Nesta terça-feira (13), ele fará os exames médicos durante a manhã.

Ao desembarcar no aeroporto Salgado Filho, o jogador comentou que ainda não conversou com o técnico Odair Hellmann, mas agradeceu a oportunidade: “Estou muito motivado para dar meu melhor.”

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: