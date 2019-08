Expoagas abre com homenagens ao deputado Jerônimo Goergen e ao presidente da Cooperativa Santa Clara, Rogério Bruno Sauthier

Começou hoje a 38ª Convenção Gaúcha de Supermercados, no Centro de Eventos da Fiergs. A feira é a maior do Cone Sul e deverá movimentar valores em torno de R$ 520 milhões em negócios. A estimativa de visitantes chega a 48 mil, com mais de 800 lançamentos de produtos, palestras, visitas técnicas, oficinas e seminários. O presidente da AGAS, Antonio Cesa Longo, aponta que é grande a responsabilidade de trazer ao evento todos os setores, somado à responsabilidade “de valorizar a indústria regional”. São mais de 7 mil empresas participantes. “A Expoagas é um grande divisor de águas. As empresas saem daqui mais motivadas, acreditando na MP da Liberdade Econômica, com maiores crenças em investimentos”. Segundo ele, a Expoagas oportuniza serviços e crescimento e já, no seu encerramento, dia 22, inicia a comercialização da Expoagas 2020. “Este é o grande desafio”.

Na abertura desta edição, o presidente da AGAS quebrou o protocolo e, antes mesmo da interpretação do Hino Nacional, que marca tradicionalmente o início da cerimônia, ele chamou ao palco o deputado Jerônimo Goergen, relator da MP da Liberdade Econômica, para receber uma homenagem especial pela liderança na sua aprovação. Após os agradecimentos e com horário marcado para embarcar para Brasília, o deputado adiantou que na noite desta terça-feira (20), o Senado deverá votar a MP, que depois deverá seguir para aprovação do presidente Jair Bolsonaro. “Lutamos não só pela conquista de uma MP, mas pela conquista de uma lei porque o estado brasileiro não pode mais continuar do tamanho que está. É um estado punitivo.Temos muito para avançar”, apontou Goergen, adiantando ainda que em poucas semanas deverá divulgar ótimas notícias relacionadas ao endividamento e Funrural.

Outra homenagem especial coube ao presidente da Cooperativa Santa Clara, Rogério Bruno Sauthier, que recebeu a Medalha Don Charles Burd, que leva o nome do primeiro presidente da AGAS. Sauthier aponta que recebe a distinção “com muita alegria e surpresa”. O desafio da Cooperativa, que completa 107 anos de atividades é, como avalia, “sempre servir bem à sociedade e ao consumidor, deixando contente também o funcionário. Esse é o nosso grande malabarismo”.

A principal reivindicação a ser levantada nesta Expoagas é a possibilidade de supermercados comercializarem, em suas lojas, os medicamentos que não necessitam de prescrição médica. O tema também passa pelo olhar do deputado Jerônimo Goergen, que adiantou negociações com o Governo na defesa deste tema. (Clarisse Ledur)

