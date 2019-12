Inter Fabi Simões, do Inter, recebe prêmio de melhor lateral-direita do Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

A jogadora foi uma das premiadas na festa dos melhores do Brasileirão Foto: (Mariana Capra/S.C.Internacional) Foto: (Mariana Capra/S.C.Internacional)

Passada a última rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda-feira foi marcada por festa e premiações aos atletas que disputaram a competição em 2019. Entre os premiados, Fabi Simões, lateral-direita do Inter, subiu ao palco para receber o troféu de melhor jogadora da sua posição na temporada.

A jogadora foi destaque na campanha das Gurias Coloradas em primeiro ano disputando a elite do futebol feminino nacional. Além disso, Fabi foi peça fundamental na campanha do título gaúcho feminino, onde marcou quatro dos dois gols que sacramentaram o título em cima do arquirrival Grêmio.

Durante a cerimônia realizada pela CBF também estiveram presentes o presidente Marcelo Medeiros e a Coordenadora técnica do futebol feminino, Duda Luizelli.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

