Falcão participa de “Tá na Mesa” na Federasul

Nesta quarta-feira (3), Paulo Roberto Falcão, ex-jogador e ex-técnico do Internacional, participou de almoço descontraído no “Tá na Mesa” da Federasul. Na palestra para os empresário, intitulada de “Vitória na Derrota”, Falcão falou sobre os desafios, fracassos e vitórias na carreira – e, claro, um pouquinho de futebol.

Falcão lembrou da derrota do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo de 1982 para a Itália, que sagraria-se campeã mais tarde. Depois do campeonato, Falcão lembrou que teve que voltar justo à capital do país vencedor, já que defendia o time da Roma. O ex-jogador recordou que, após esse episódio, a Seleção Brasileira voltou a ser campeã – em 1989, na Copa América e em 1994, na Copa do Mundo. Assim, de certa forma, o acontecimento foi uma “vitória na derrota”.

O ex-treinador do Internacional ainda tratou sobre a relação de amor e ódio dos torcedores em tempos de redes sociais e sobre seu relacionamento com o pai e a cobrança “natural” que recebia de ser cada vez melhor. Falcão chegou no Internacional com 11 anos.

