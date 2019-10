Fatos históricos do dia 2 de outubro

1910 – Em Milão (Itália), ocorre o primeiro acidente entre dois aviões na história.

1914 – Fundação do município de Porto Velho (capital do Estado de Rondônia).

1924 – Em partida entre Argentina e Uruguai, ocorre o primeiro gol olímpico registrado na história do futebol (resultante de cobrança direta de escanteio).

1932 – Fim da Revolução Constitucionalista, com a vitória das forças federais sobre as paulistas.

1944 – Capitulação das tropas polonesas contra os nazistas, decretanto o fim da Revolta de Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial.

1947 – Inauguração do MASP (Museu de Arte de São Paulo).

1950 – Estréia, nos jornais, da tira “Peanuts”, criada pelo norte-americano Charles Schulz e estrelada pelo personagem Charlie Brown e seu cachorro Snoopy.

1958 – Independência da Guiné em relação à França.

1960 – Inauguração do Estádio do Morumbi em São Paulo.

1961 – Congresso Nacional aprova emenda constitucional que institui o regime parlamentarista no Brasil, evitando que o vice-presidente João Goulart assuma a presidência da República após a renúncia de Jânio Quadros.

1974 – Última partida de Pelé com a camisa do Santos, contra a Ponte Preta na Vila Belmiro.

1977 – O austríaco Niki Lauda é bicampeão mundial de Fórmula 1.

1992 – Chacina do presídio do Carandiru, em São Paulo, com 111 detentos mortos pela Polícia Militar após uma rebelião; afastamento do presidente Fernando Collor, após sofrer o impeachment em 29 de setembro.

1997 – Terceira e última visita do Papa João Paulo II ao Brasil.

2018 — O jornalista saudita Jamal Khashoggi é visto pela última vez no consulado saudita em Istambul.

Nascimentos

1867 – Nilo Peçanha, presidente do Brasil (m. 1924).

1869 – Mahatma Gandhi, líder indiano (m. 1948).

1890 – Groucho Marx, ator e comediante norte-americano (m. 1977).

1945 – Wando, cantor e compositor brasileiro (m. 2012).

1949 – Annie Leibovitz, fotógrafa norte-americana.

1950 – Murilo Salles, cineasta brasileiro.

1951 – Sting, músico britânico e cofundador da banda The Police.

1992 – Alisson Becker, goleiro da Seleção Brasileira.

Mortes

1264 – Papa Urbano IV (n. 1195).

1944 – Alcides Maya, jornalista, escritor e político brasileiro (n. 1878).

1968 – Marcel Duchamp, pintor e escultor francês (n. 1887).

1985 – Rock Hudson, ator norte-americano (n. 1925).

1987 – Peter Brian Medawar, cientista britânico (n. 1915).

1997 – Thales Pan Chacon, ator brasileiro (n. 1956).

2007 – Castro Gonzaga, ator e dublador brasileiro (n. 1918).

2017 – Tom Petty, músico estadunidense (n. 1950).

