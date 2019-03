Feira de negócios para agentes de viagens ocorre nos dias 29 e 30 de março em Porto Alegre

Acontece nos dias 29 e 30 deste mês a 34ª edição da Feira de Negócios Turísticos Ugart/Braztoa. O evento ocorre no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, na sexta das 13h às 20h e no sábado, das 13h às 19h. Considerado um dos eventos de maior produtividade em negócios de turismo no sul do Brasil, sua programação é toda voltada para as necessidades dos agentes de viagem.

Estão na programação capacitações, experiências, palestras, rodadas de negócios, além das mais de 100 marcas expositoras. Participam instituições oficiais de turismo internacionais e nacionais, hotéis, operadoras, receptivos, parques temáticos, consolidadoras, companhias aéreas, locadoras de veículos, seguradoras de viagens, entre outros.

Com o slogan Um Mundo de Ideias – Atualização, Conhecimento, Network e Negócios, a edição de 2019 contará com Área de Convivência para network e experiências; Sala do Conhecimento e Aquário de Ideias, com palestras e capacitações; Rodada de Negócios entre os expositores e o Lounge de Comunicação e Imagem com consultorias gratuitas de profissionais especializados em marketing digital, fotografia e imagem pessoal. E a novidade: degustações da culinária indiana, tailandesa e uruguaia com chefs renomados da Capital. Confira a programação completa em www.feiraugart.com.br/programacao.

No encerramento do primeiro dia do evento ainda será realizada uma homenagem ao destino Portugal, considerado o Melhor Destino Turístico do Mundo em 2018 e o show acústico com o músico Serginho Moah, ex-vocalista da banda Papas da Língua.

A feira conta com as facilidades de estar dentro de um shopping, como estacionamento, praça de alimentação e lojas para as mais variadas necessidades – que agrega praticidade aos visitantes que chegam de outras cidades ou estados. Além disso, estão programadas caravanas com embarques em diversas cidades do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quem preferir ir de carro ou com ônibus regular será disponibilizada hospedagem em hotéis de Porto Alegre com tarifas especiais.

A organização espera receber mais de 2 mil pessoas nestes dois dias de atividades. A participação na Feira é gratuita, porém é necessária a inscrição no site feiraugart.com.br.

Sobre a rodada de negócios

A Rodada de Negócios será realizada entre os expositores por meio de reuniões agendadas pela organização do Evento entre as empresas fornecedoras e as empresas demandantes com interesses de compra e venda em comum. A Rodada de Negócios acontecerá no dia 30 de março, das 9h ao meio dia, antes da abertura da Feira.

