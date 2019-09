Felipão é demitido do Palmeiras após derrota para o Flamengo

A derrota por 3 a 0 para o Flamengo no domingo (01) pelo Brasileirão foi a gota d’água. O técnico Luiz Felipe Scolari acabou demitido do Palmeiras, em decisão tomada pela diretoria durante reunião nesta segunda-feira (02).

Em nota oficial, o Palmeiras acrescentou que também deixam os cargos os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli. O tropeço no Maracanã se juntou às eliminações recentes na Copa Libertadores e na Copa do Brasil. Sendo assim, termina a passagem do técnico campeão brasileiro em 2018.

O Palmeiras de Scolari foi encurralado pelo Flamengo. O amplo domínio rubro-negro se apresentou não só na quantidade de gols, mas na posse de bola. O time paulista mal conseguia sair para o ataque.

Com Felipão, o Palmeiras chegou a liderar o Brasileirão antes da Copa América, mas o rendimento despencou após a parada para o torneio. O técnico deixa o time na quinta posição, com 30 pontos, mas com um jogo a menos do que os rivais.

Em nota, o “clube reafirma seu respeito e admiração por toda a história do técnico Felipão no Palmeiras. Em relação a esta recente passagem, o Alviverde agradece por todo o trabalho e dedicação, que resultaram na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018”.

Libertadores

Na noite de 27 de agosto, o Grêmio foi a São Paulo com a missão de vencer o Palmeiras para seguir vivo na Libertadores da América. No Pacaembu, o Tricolor fez a sua parte e superou o dono da casa por 2 a 1, de virada. O resultado assegurou o time gaúcho nas semifinais da competição sul-americana.

Os gols da partida foram marcados por Luiz Adriano, para os donos da casa, e Everton e Alisson para o Grêmio. O Grêmio iniciou a partida tentando trocar passes, mas errava muito. A primeira chegada a gol foi do Palmeiras. Aos três minutos, Luiz Adriano foi para cima da defesa, passou por Kannemann e bateu cruzado. Paulo Victor espalmou para longe.

A partida era intensa e, mesmo marcando muito, o Palmeiras não ficou em sua defesa e tentava abrir o placar. Aos 13, Luiz Adriano marcou para os donos da casa e complicou a vida do Grêmio, que havia perdido a partida de ida por 1 a 0 em casa. Após cruzamento de Dudu, Gustavo Gómez cabeceou, Paulo Victor afastou errado e Luiz Adriano pegou o rebote e fez o gol.

O Tricolor precisou de quatro minutos para mudar a história do jogo. Aos 17, Everton empatou. Na jogada, Jean Pyerre cruzou a bola perto da trave e o Cebolinha apareceu sozinho para chutar por cima de Weverton. A virada veio aos 21. Everton fez uma grande jogada, arrancou na intermediária e chutou em cima do goleiro adversário. No rebote, Alisson apareceu sozinho para marcar.