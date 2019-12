Grêmio FGF divulga convocação da seleção gaúcha sub-23 com técnico e 14 jogadores da base do Grêmio

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Atletas do Inter não foram chamados por conta do período de férias Foto: (Rodrigo Fatturi/DVG/Grêmio) Foto: (Rodrigo Fatturi/DVG/Grêmio)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) convocou a seleção gaúcha sub-23, que disputará dois amistosos contra a seleção do Uruguai, em Montevidéu, nos dia 7 e 10 de janeiro. Dentre os convocados, a maior parte faz parte da base do Grêmio, começando pelo técnico Thiago Gomes, que comanda a equipe de Transição. Dos 18 jogadores, 14 são do tricolor.

Atletas do Inter não foram chamados por conta do período de férias.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Vinícius (Grêmio) e Brenno (Grêmio)

Laterais: Felipe (Grêmio), Gabriel Argenta (Caxias), Guedes (Grêmio) e Marcelo (São José)

Zagueiros: Ruan (Grêmio), Reynaldo (Juventude) e Emanuel (Grêmio)

Volantes: Lucas Araújo (Grêmio), Matheus Frizzo (Grêmio), Jhonata Varela(Grêmio)

Meias: Guilherme Dantas (Grêmio) e Garraty (Pelotas)

Atacantes: Léo Chú (Grêmio), Jhonata Robert (Grêmio), Ferreira (Grêmio) e Isaque (Grêmio).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

