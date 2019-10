Físico e astrônomo Marcelo Gleiser participa de encontro, na Capital, sobre propósito de vida

O renomado físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser, vencedor do Prêmio Templeton 2019 por abrir um diálogo entre fé e ciência, será uma dos palestrantes do encontro promovido pelo Movimento de Expansão no dia 27 de outubro, a partir das 10h, no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685). Com o objetivo de promover uma reflexão sobre propósito de vida e desenvolvimento pessoal, o encontro terá como palestrantes, ainda, a escritora Maura de Albanesi e o coach Henrique Amaral.

“A compreensão e a exploração científica não é apenas sobre a parte material do mundo. Minha missão é trazer para a ciência e para os interessados na ciência esse apego ao mistério. Fazer o público entender que ciência é apenas mais uma maneira de entendermos quem somos”, disse Gleiser no vídeo que anuncia o prêmio da Fundação John Templeton, sempre entregue a uma pessoa viva que, na opinião dos avaliadores, faz uma contribuição excepcional para a afirmação da dimensão espiritual da vida, seja através de uma introspecção, descoberta ou trabalhos práticos. Ele é o primeiro latino-americano a ganhar o prêmio, criado em 1972. A cerimônia de premiação ocorreu em 29 de maio, em Nova York.

Já Henrique Amaral, realiza treinamentos e materiais de desenvolvimento pessoal a um grande número de pessoas, de forma colaborativa, formando uma grande rede de aprendizado e crescimento em todas as áreas da vida humana. Maura de Albanesi escreve sobre espiritualidade e desenvolvimento humano.

O Movimento de Expansão é um grupo colaborativo, integrado por quatro mulheres, que tem por objetivo compartilhar conhecimento. As co-criadoras do ME Débora Paz, Lúcia Oliveira de Andrade, Paula Szk e Tatiane Ferreira se conheceram em 2015. De lá pra cá, resolveram organizar eventos que representa o que elas acreditam que faz do mundo um lugar melhor: inspirar pessoas com propósito, colaborar com excelência e transformar com espiritualidade. No ano passado, a Monja Coen foi a convidada especial do encontro. Semanalmente, promovem lives via mídias sociais com profissionais convidados sobre autoconhecimento, sempre em um clima leve e divertido.

Os palestrantes

Marcelo Gleiser – já teve mais de 100 artigos publicados e pesquisas sobre o comportamento de campos quânticos e partículas elementares e a formação inicial do universo, a dinâmica das transições de fase, a astrobiologia e as novas medidas fundamentais de entropia e complexidade baseadas em teoria da informação. Agnóstico, seu trabalho se destaca por demonstrar que ciência e religião não são inimigas.

Henrique Amaral – coach, palestrante e fundador do Instituto Henrique Amaral, que tem a finalidade de levar treinamentos e materiais de desenvolvimento pessoal a um grande número de pessoas, de forma colaborativa, formando uma grande rede de aprendizado e crescimento em todas as áreas da vida humana.

Maura de Albanesi – escritora, psicóloga e fundadora da ONG Renascimento, que é um movimento filosófico iniciático, sem fins lucrativos, criado para conduzir as pessoas a um mergulho interior para se reconhecerem e despertarem o enorme potencial de suas capacidades mentais e psíquicas.

Movimento de Expansão/ 27 de outubro de 2019/ Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685)/ Ingressos: A partir de R$ 69,00. Informações: (https://uhuu.com/evento/rs/porto-alegre/movimento-de-expansao-7755