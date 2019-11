Futebol Flamengo faz desfile em carro aberto após desembarcar no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Equipe do Flamengo desembarcou próximo às 11h no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Twitter Equipe do Flamengo desembarcando no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Os jogadores e comissão técnica do Flamengo chegaram ao Brasil após a vitória sobre o River Plate por 2 a 1 na final da Libertadores da América, disputada no sábado (23). Após atraso de duas horas na decolagem em Lima, o avião com o time aterrissou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, pouco antes das 11h deste domingo (24).

Após o desembarque, a equipe segue de ônibus para a Candelária, onde começará o desfile em carro aberto até o monumento Zumbi dos Palmares. Todo o percurso será feito pela avenida Presidente Vargas, que está interditada desde às 6h.

Tanto o Flamengo quanto a Polícia Militar pediram que a torcida não fosse ao aeroporto e aguardasse para acompanhar a festa com os jogadores apenas durante o desfile.

“A Polícia Militar pede que todos os torcedores evitem a região do Aeroporto do Galeão. Não deixaremos nenhum tipo de manifestação que atrapalhe a saída do aeroporto”, declarou porta-voz da PM, coronel Mauro Fliess.

