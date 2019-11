“Fui chamada de vagabunda e golpista”, disse a ex-modelo Luiza Brunet

Depois de mais de 80 palestras pelo mundo para falar sobre violência contra a mulher, a ex-modelo e empresária Luiza Brunet é categórica: “Eu me encontrei, nasci para levar uma mensagem positiva e alertar outras mulheres”. Agredida em 2016 pelo ex-marido, o bilionário Lírio Parisotto, ela fala a seguir sobre ativismo, criação de filho homem e relembra polêmica com Luciana Gimenez e Val Marchiori. Leia a seguir:

Violência

“Rodando o mundo, percebi que falar sobre violência doméstica realmente cura quem foi vítima de uma. É importante compartilhar essas histórias, ser uma ativista. Ouço cada coisa nessas andanças. Outro dia, conheci uma brasileira que se casou com um americano, mas o cara era um pedófilo e queria, na verdade, se aproveitar da filha pequena dessa moça. E, numa situação como essa, muitas se calam com medo de ser deportadas. Geralmente, são pessoas simples e sem muita informação que passam por isso. É o meu papel ajudá-las.”

Ativismo

“O que me impulsionou a virar ativista foi a agressão verbal que sofri das próprias mulheres na internet. Fui chamada de vagabunda e golpista depois que denunciei o Lírio por violência doméstica. E eu não sou isso que falam de mim por aí. No fim, agradeço a todas a tortura que fizeram comigo. Criei a coragem necessária para falar sobre esse assunto tão grave e urgente.”

Luciana Gimenez e Val Marchiori

“Até pessoas famosas tiraram sarro da minha cara depois do episódio de agressão. A apresentadora Luciana Gimenez, por exemplo, debateu o que passei em seu programa de TV. Ela e Val Marchiori insinuaram que eu teria exagerado no relato. A opinião delas não faz diferença para mim, e perdi completamente o respeito por elas. Só desejo que não passem pela mesma situação. Ninguém merece.”

Mãe de menino

“Sou muito orgulhosa do homem que meu filho Antônio, hoje com 20 anos, se tornou. Ele é carinhoso e respeitoso com as mulheres. Vive, aliás, em São Paulo com a namorada, e faz faculdade de Gastronomia. É um menino de ouro. Não errei em sua educação.”

Moda

“Sinto que as mulheres maduras e com conteúdos estão sendo valorizadas pela indústria. Somos mães, bem-sucedidas e consumidoras em potencial. Não faz sentido sermos representadas por adolescentes em campanhas. Estou amando ver Christy Turlington, uma modelo de 50 anos, em tudo que é lugar. Não importa se temos rugas, celulite ou uma barriguinha. Temos que nos sentir bem do jeito que somos.”

Jovens x Maduros

“Claro que namoraria outra vez. A questão é que só tem aparecido jovens e eu gosto de homem maduro. Nunca namorei com um cara de 20 e poucos anos. Não saberia nem me comportar numa situação dessa. E nem gosto. Quando me abordam, mando logo procurar sua turma. Prefiro uma pessoa acima dos 50, com uma certa maturidade e muita história de vida para contar.”