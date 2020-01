Acontece Fundatec realizará Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tuparendi/RS

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

O edital e demais informações estarão disponíveis em breve no site concursos.fundatec.org.br. Foto: Banco de Dados/O Sul Foto: Banco de Dados/O Sul

A Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec será a banca do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tuparendi/RS. A Fundatec se responsabilizará pela inscrição dos candidatos, além de planejar, elaborar, imprimir, aplicar as provas e divulgar os resultados. O edital e demais informações estarão disponíveis em breve no site concursos.fundatec.org.br.

tags:

Voltar Todas de Acontece

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário