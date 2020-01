Tecnologia Galaxy S11: Samsung anuncia data de lançamento do celular

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Galaxy S11 e S11 Plus devem possuir menos bordas na tela e câmera com 108 MP (Foto: Reprodução/Onleaks)

O Galaxy S11 será anunciado em 11 de fevereiro, cerca de um ano depois do lançamento do Galaxy S10. A Samsung publicou o convite do evento nas redes sociais, em um momento em que surgem diversos vazamentos sobre o futuro celular com tecnologia de ponta. O evento Unpacked 2020 será na cidade de San Francisco, nos Estados Unidos.

Comenta-se no mercado que um smartphone com tela dobrável também terá os recursos revelados na mesma data. O objetivo seria concorrer com o recém-lançado (e postergado) Motorola Razr.

Galaxy S11 (ou seria S20?)

O teaser sugere que o nome do sucessor do Galaxy S10 provavelmente será Galaxy S20 para marcar o início da nova década, 2020. A Samsung, no entanto, não confirmou se os aparelhos vão realmente ter esse nome, mas o que tudo indica, o Galaxy S11/S20 deve ser apresentado em três modelos.

O smartphone tradicional vai possuir um display com 6,2 polegadas, enquanto o Galaxy S11 Plus deve vir com 6,7 polegadas. A fabricante ainda vai lançar um modelo maior adicional com tela de 6,9 polegadas, que pode se chamar Galaxy S20 Ultra. Todas as três telas devem vir com 120 Hz, superando os 90 Hz de modelos OnePlus e 60 Hz dos celulares Apple.

O Galaxy S11 também deve trazer o novo processador Snapdragon 865, um octa-core com 2,85 GHz, pelo menos nos Estados Unidos. Nos países da Europa, o chip provavelmente será substituído pelo Exynos 990, de fabricação da própria Samsung.

Além disso, a expectativa é que o conjunto fotográfico inclua sensor principal com 108 MP e zoom de periscópio. Antes, os modelos eram esperados com compatibilidade para redes 5G, mas o único que deve vir com a tecnologia é o celular maior, o Galaxy S11/S20 Ultra.

Um rival para o Motorola Razr

Ao lado da nova linha da Samsung, o Galaxy Fold 2 também pode ser anunciado. Se ele vai ser chamado assim ainda é um mistério, mas de acordo com algumas imagens vazadas ele deve possuir um design semelhante ao Motorola Razr. O telefone também está cotado para vir com tela entre 6,7 e 6,9 polegadas, além da câmera com 108 MP e conexão 5G.

O Galaxy Fold 2 também deve estrear uma novidade na bateria. Ele pode vir com duas capacidades que suportam carregamento super rápido através de dispositivos com 45 W. Das duas baterias do novo aparelho, a menor deve vir com 900 mAh.

Voltar Todas de Tecnologia

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário