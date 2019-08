Gaúcho assina peças exclusivas para 1kilo e Approve Lab, marca de Leo Picon

No final de julho, a 1Kilo lançou o clipe de “Passa Nada”, e além da música e do vídeo – gravado no Complexo do Alemão – o que também chama bastante atenção são as jaquetas da Approve Lab, marca de Leo Picon, usadas como figurino dos MCs.

A coleção assinada pelo gaúcho Romulo Deucria é uma colab. com o projeto Stormkidz do coletivo de rap. “Para o clipe “Passa Nada”, utilizamos os conceitos visuais inspirados na história da 1 Kilo, traduzindo em artes desde Alma de Favela, Reza Sincera até o Stormkidz”, explica Deu Cria.

Spoiler! Para o próximo clipe, 1Kilo e Deu Cria já bolaram outro conceito, “temos uma arte com mais de 20 metros”, adianta o artista.

As peças não estão à venda, mas quem gostou pode concorrer ao modelo usado por Sos no clipe de “Stormcity”, próximo lançamento da 1Kilo. Basta fazer uma inscrição para o pre-save da música.

Pre-save – http://presave.tweematic.com/stormcity

Confira também a entrevista que Deu Cria fez com o DoisP – integrante da 1Kilo – sobre a parceria entre Approve Lab e o projeto Stormkidz em

