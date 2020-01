Verão GBOEX lança campanha Desafio 2020 – Etapa Verão

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Foi dada a largada para a Campanha Desafio 2020 do GBOEX – Previdência e Seguro de Pessoas. A Etapa Verão, primeira campanha de incentivo do ano, acontece de janeiro a março e terá a premiação mensal em dinheiro. O regulamento está disponível no Portal do Corretor (www.gboex.com.br), que também apresenta a descrição das premiações e das metas proposta aos corretores.

Podem participar todos os corretores GBOEX cadastrados ou aqueles que venham a se inscrever durante a campanha e possuírem produção ativa na vigência da mesma. Para conquistar os prêmios, é preciso se destacar no desempenho em vendas de pecúlio individual, seguros e serviços de assistências.

“Nosso objetivo é valorizar os corretores pela dedicação ao trabalho realizado ao longo de todo um período em que se tornam o elo entre o associado e os produtos e serviços que garantem a proteção para inúmeras famílias. Iniciativas como essa seguem a linha do desenvolvimento desses profissionais, com reconhecida credibilidade”, ressalta o superintendente comercial nacional do GBOEX, Leonardo Neustadt.

Ao longo de 2020, outras etapas deverão ser lançadas para beneficiar um número maior de parceiros. Em 2019, os premiados ganharam uma viagem para a Espanha, que será realizada em maio deste ano. As edições anteriores contemplaram viagens para San Andrés (Colômbia), Cancún (México) e Itália.

Mais informações: corretoras@gboex.com.br ou na Unidade de Negócios e Pontos de Atendimento GBOEX.

