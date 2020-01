Polícia Gerente de um dos maiores pontos de tráfico de drogas de Alvorada é preso

25 de janeiro de 2020

Drogas e arma foram apreendidas

A Polícia Civil informou neste sábado (25) que prendeu um homem de 42 anos que atuava como gerente de um dos maiores pontos de tráfico de drogas de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A operação do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) ocorreu na tarde de sexta-feira (24), no bairro Americana, depois de mais de um mês de monitoramento. O ponto de tráfico estaria ligado a uma facção criminosa do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre.

Foram apreendidos 110 gramas de crack, 240 gramas de cocaína, 400 gramas de maconha, uma pistola .40, dois carregadores e 26 cartuchos do mesmo calibre.

