Giovanna Antonelli lançará livro em Gramado

A atriz Giovanna Antonelli é presença confirmada no Celebration Power Life, em Gramado, promovido pelo Instituto Tânia Zambon. Ela será uma das palestrantes do evento que ocorre entre os dias 4 a 6 de outubro no Serra Park. Mais de cem expositores e painelistas do Brasil e do exterior estarão em Gramado para abordar assuntos relacionados à transformação de equipes.

A vinda de Giovanna ao Estado também será para o lançamento de seu livro. Trata-se de um projeto da atriz em parceria com a jornalista Muniky Sena. Antonelli aborda temas como carreira e empreendedorismo, mas sem ser biográfico. A coach Tânia Zambon publicou no Facebook um vídeo de Giovanna convidando o público. Confira:

Giovanna Antonelli estará no Celebration Power Life, lançando seu primeiro livro com a palestra "Vai dar certo", falando sobre sua experiência como atriz e empreendedora de sucesso 🚀🚀⠀📍04, 05 e 06 de outubro em Gramado (RS) Publicado por Tânia Zambon em Segunda-feira, 16 de setembro de 2019

