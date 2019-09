GNC Cinemas lança posicionamento Todas as Sensações do Cinema assinado pela GLOBAL

Em tempos de séries e conteúdos digitais, o GNC Cinemas, em Porto Alegre, lança o novo posicionamento GNC Todas as Sensações do Cinema, valorizando as emoções que somente uma boa sala de cinema pode despertar nas pessoas. A campanha, assinada pela agência Global, provoca o olhar do espectador para a grande lente de significados que uma cena pode inspirar muito além do que parece ser.

Um simples objeto, a partir da inspiração de quem o vê, pode se transformar em uma história de múltiplos sentidos. Dessa forma, as peças criam uma espécie de jogo, onde a imaginação do público completa o sentido da mensagem. A campanha criada pela Global contempla filmes na TV aberta e em salas de cinema, spots de rádio, anúncios e ativação digital.

“O cinema sempre nos influenciou na cultura pop. Nossa campanha fala sobre essa influência, objetos que recebem outro significado por conta das histórias que os envolvem. Uma bola já não é só mais uma bola quando está relacionada ao storytelling de um filme clássico. A campanha tira partido disso e nos mostra como o cinema é mágico, de uma forma muito simples, brincando com nossa memória cinematográfica”, diz Vini Marques, diretor de Criação da Global.

FICHA TÉCNICA:

Título: GNC, todas as sensações do cinema.

Anunciante: GNC Cinemas

Agência: Global

Direção de Criação: Juliano Faermam e Vini Marques

Redação: Josué Orsolin

Direção de arte: Leonardo Schmitt

Diretor de atendimento: Alexandre Skowronsky

Gerente de atendimento: Ana Paula Sallon

Mídia: Bianca Gutier, Eduarda Godinho, Jessica Scopel, Douglas Farland Neto, Tobias Campos

RTVC: Roberto Simões

Produção/Filme: Miagui

Direção/Filme: Carlos Kulpa

Atendimento/Produtora: Mariene Braga

Direção de arte/Produtora: Miagui

Animação: Miagui

Produtora de som: Batuque

Músico: Henrique Kunz

Atendimento: Eduardo Loguercio

Aprovação do cliente: Lucia Cuervo e Marjorie Galli

Deixe seu comentário: