Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

A intenção do encontro, que ocorreu separadamente, foi tratar de questões referentes ao conjunto de propostas Reforma RS Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Primeira reunião do dia foi com integrantes do Progressistas - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu, na manhã desta quarta-feira (11), no Palácio Piratini, deputados de dois partidos, o Progressistas (PP) e o Republicanos (PRB). A intenção do encontro, que ocorreu separadamente, foi tratar de questões referentes ao conjunto de propostas Reforma RS, encaminhado à Assembleia Legislativa e que deve ser votado na próxima semana.

“Sabemos que as medidas propostas não são simpáticas, mas são medidas que precisam ser tomadas. O Rio Grande do Sul tem a pior condição previdenciária, o maior déficit entre os Estados, e estamos com dificuldade de avançar na solução, enquanto outros Estados, como Paraná e Maranhão, já conseguiram encaminhar a reforma”, disse o governador ao defender a importância do tema.

A primeira reunião, que contou também com a participação do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, do chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, e do líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes, foi com a bancada do PP. Em seguida, o governador recebeu os deputados Fran Somensi e Sérgio Peres, do PRB.

Cada deputado estadual teve tempo para apresentar sugestões e críticas aos projetos, que serão levados em consideração pela equipe técnica.

