Governo do estado libera R$ 31,4 milhões para obras em escolas

O governo do estado liberou R$ 31,4 milhões para obras na área da Educação. Desse montante, R$ 20,1 milhões serão disponibilizados para a construção de espaços pedagógicos, reformas e melhorias nas escolas, como a construção de bibliotecas, espaços para a utilização de novas metodologias de ensino, salas de recursos para Educação Especial, além de laboratórios de ciências e de informática. Os outros R$ 11,3 milhões serão aplicados em obras e reformas em 103 escolas estaduais.

O secretário, Faisal Karam admite “sabemos que, infelizmente, esse recurso não é suficiente para atender toda a demanda. Precisaríamos, hoje, no mínimo de quatro a cinco vezes isso, e a gente sabe que o orçamento do estado para 2020 não contempla. É uma questão de ir administrando de acordo com o caixa do governo, torcendo que se recupere o mais rápido possível para termos mais recursos”.

A verba também será utilizada para a compra de kits pedagógicos de robótica educacional, televisores, computadores, impressoras, notebooks e projetores multimídia para os colégios. A secretaria também deve colocar parte da verba no programa Escola em Tempo Integral de ensino fundamental.

Para 2020, está prevista a liberação de mais R$ 26,4 milhões, o que totaliza um investimento de R$ 37,6 milhões para completar a demanda do Banco Mundial. O objetivo é atender as 325 instituições de ensino que tiveram os recursos estornados em função da data-limite exigida pela instituição financeira.

