O governo do Rio Grande do Sul depositou, na manhã desta terça-feira (12), uma nova parcela, no valor de R$ 7.300, referente aos salários de setembro dos servidores públicos estaduais.

Com esse depósito, foram quitados os salários de quem ganha até R$ 9.350 líquidos, o que representa 94% do funcionalismo gaúcho, segundo a Secretaria da Fazenda.

A quitação total dos salários de setembro do Poder Executivo ocorre nesta quarta-feira (13).