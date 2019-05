Governo gaúchos homenageia atletas locais que irão aos Jogos Pan-Americanos

O governo do Rio Grande do Sul concederá homenagem especial aos atletas gaúchos que participarão dos Jogos Pan-Americanos 2019. Serão 20 esportistas, de oito modalidades, que irão para Lima, no Peru, representar o Brasil entre 26 de julho e 11 de agosto.

No próximo dia 30 de maio, acontecerá a solenidade para homenageá-los, às 11h, no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. Participarão da cerimônia o governador Eduardo Leite e o secretário do Esporte e Lazer, João Derly.

Atletas homenageados:

Aléxia Castilhos (judô), Almir Junior (atletismo), Anderson Henriques (atletismo), Daniel Borges Cagnin (judô), Edson Isaías Freitas da Silva (canoagem), Gabriela Cecchini (esgrima), Geórgia Furquim Bastos (tiro esportivo), Guilherme Toldo (esgrima), Janice Gil Teixeira (tiro esportivo), Leonardo Gonçalves (judô), Marcelo Fedrizzi Demoliner (tênis), Marcos Scolaro (canoagem), Mariana Nelz Pistoia (esgrima), Mayra Aguiar da Silva (judô), Nathália Brígida (judô), Rafael Macedo (judô), Roberto Schmits (tiro esportivo), Samuel Reis Albrecht (vela), Vitória Guerra (ginástica rítmica) e Viviane Jungblut (natação).

