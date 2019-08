Grêmio 0 x 1 Palmeiras; confira como foi o primeiro tempo

Noite de decisão! O Grêmio está em campo diante do Palmeiras,na Arena, pela primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores. Mas o placar não está a favor do tricolor. O Palmeiras está ganhando de 1 a 0, com golaço de falta de Gustavo Scarpa.

Sem problemas médicos ou de suspensão, o técnico Renato Portaluppi está com o time completo e repete a mesma equipe que superou o Athletico-PR na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Já Luiz Felipe Scolari fez mudanças no ataque: Saem Raphael Veiga e Borja para a entrada de Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

O Grêmio começou a partida praticamente com todo o time no ataque. No primeiro minuto já conseguiu escanteio, mas foi o Palmeiras que conseguiu a primeira finalização. Após lateral cobrado, a bola sobrou para Dudu que chutou mas a bola foi por cima do gol.

Mas a pressão era gremista e, aos oito minutos, o tricolor revidou. Jean Pyerre chutou de fora da área e a bola foi para fora. Quase que ele marcou! E com mais posse de bola e troca de passes, o Grêmio continuava atacando. Aos 14, Alisson chutou de fora da área, e Weverton fez a defesa.

Quando o Palmeiras chegava, era pelo lado direito, com Dudu, nas costas de Cortez. O lateral sentiu e teve que ser substituído. Entrou Juninho Capixaba em seu lugar. Vaias? Tiveram, mas para a arbitragem que deixava de marcar faltas para o Grêmio. O time paulista estava agressivo no jogo.

Mas foi em uma delas que o Palmeiras conseguiu o primeiro gol. Após cobrança de falta, aos 30, Dudu ajeitou para Scarpa e o meia encheu uma bomba no ângulo de Paulo Victor. Gol! Grêmio 0, Palmeiras 1.

Depois de tomar o gol, o Grêmio até tentou, mas estava difícil revidar com a marcação palmeirense. Broncas não vão faltar por parte de Renato Portaluppi. Será que ele inciará a segunda etapa com trocas?

