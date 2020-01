Esporte Grêmio rescinde contrato com Diego Tardelli

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Diego Tardelli já estava fora dos planos do Tricolor Foto: Lucas Uebel | Grêmio Foto: Lucas Uebel | Grêmio

O Grêmio confirmou o fim da linha do vínculo com Diego Tardelli. Por meio de suas redes sociais, o Grêmio afirmou ter alcançado um acordo com o atacante para por fim ao contrato que ainda tinha mais 2 anos de duração. O jogador deixa o Grêmio imediatamente segundo a nota.

Confira a nota:

O Grêmio anuncia que alcançou um acordo com o atleta Diego Tardelli para a rescisão de contrato entre as partes e o vínculo se encerra imediatamente.

O Clube deseja ao jogador sucesso na sequência de sua carreira. — Grêmio FBPA (@Gremio) January 16, 2020

Na passagem do jogador, foram 47 jogos e apenas 7 gols marcados.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário