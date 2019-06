Grêmio tem treino com volta de Alisson, mas Michel é ausência; Luan e Cortez seguem em recuperação física

*Valéria Possamai

O técnico Renato Portaluppi conta com dúvidas e baixas para a partida do próximo sábado, contra o Fortaleza. No treinamento desta terça-feira, Alisson voltou a treinar normalmente e pode ficar à disposição nesta rodada. Bruno Cortez e Luan realizaram trabalhos físicos, mas devem seguir de fora da equipe.

Pela primeira vez na semana, o técnico gremista comandou uma atividade tática com quase todos os jogadores. Thaciano e Luan até apareceram no gramado do CT Luiz Carvalho, mas trabalharam apenas com a preparação física.

Em um campo anexo do CT, Bruno Cortez fazia trabalhos específicos com membros da fisioterapia. O lateral,que sofreu um problema muscular, seguirá por mais uma rodada longe do time. Assim como, Paulo Miranda e Kannemann, que sequer apareceram no campo.

A boa notícia fica por conta da volta do capitão Maicon. O meia, que foi poupado da viagem para Salvador, estará entre os titulares no duelo em Caxias do Sul. Seu companheiro Michel, não foi a campo nesta tarde, contudo, não gera preocupação.

Alisson, que vem sendo baixa para o técnico Renato, participou da atividade com bola e pode voltar a ser opção para a extrema direita.

A principal dúvida no time fica por conta da lateral-esquerda. Com Juninho Capixaba, suspenso e Cortez, machucado, o comandante gremista fica sem jogador de ofício para a posição. Diante do quadro, a improvisação se torna a principal alternativa. Uma das opções seria a utilização de Léo Moura na direita e a utilização de Leonardo Gomes na esquerda.

Vale lembrar ainda que, Matheus Henrique e Everton, convocados, completam a lista de baixas.

O time voltas aos trabalhos nesta quarta-feira. A partida contra o Fortaleza está marcada para sábado, às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: