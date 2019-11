Grupo Angelus fará evento sobre cuidados com a saúde no Dia de Finados

Adotar ações que contribuam para amenizar o sentimento de perda, oferecendo suporte ao momento de luto por meio de atividades diferenciadas do ambiente tradicional da data. É com esse objetivo que a Angelus promove, no próximo dia 2 de novembro, na sede do grupo localizada na Avenida Oscar Pereira, 225, das 9h às 17h, uma série de serviços no evento “Cuide-se bem. Viva Mais. Viva Melhor”. Na programação constam desde acolhimento psicológico voltado à situação de luto, aplicação de acupuntura sem agulhas, exame de acuidade visual, testes de audição, orientações farmacológicas até serviços de massoterapia. A Angelus também fará a distribuição de copos de água, brindes e informações sobre seus parceiros.