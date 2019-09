Homem assalta casal e é preso após enviar mensagens à filha das vítimas

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (18), um acusado de assaltar um casal em Canoas. O roubo aconteceu em julho, no bairro Harmonia, na cidade. Após atacar o casal, que estava no pátio de uma residência do município, o criminoso viu fotos da filha das vítimas no celular que roubou e começou a mandar mensagens para a jovem na tentativa de ter um relacionamento amoroso.

De acordo com o delegado Rafael Pereira, titular da 1ª DP do município, o fato de o suspeito enviar mensagens pelo WhatsApp chamou a atenção do casal. Ao ver a foto enviada pelo homem de 44 anos, que não teve o nome divulgado até o momento, as vítimas identificaram o criminoso e acionaram a polícia. “O que era uma tentativa de relacionamento, já que ele alegou que achou a jovem atraente, virou prova técnica e, com isso, obtivemos da Justiça mandado de prisão para o suspeito”, afirma Pereira.

O envio das mensagens para a filha das vítimas se iniciou logo após o crime. A prisão temporária do homem só ocorreu no início da manhã de hoje, no bairro Rio Branco, em Canoas. Não houve resistência no momento em que ele foi detido e, em depoimento, negou ser assaltante e que apenas estava tentando ter um relacionamento com a jovem, que não teve a idade divulgada pela polícia.

