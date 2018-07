Homenagem ao cantor Frank Sinatra no Palco Cultural Flutuante do Barco Cisne Branco

Neste sábado (4), o Barco Cisne Branco recebe a bordo uma homenagem ao cantor Frank Sinatra, um dos maiores artistas da história do Jazz. Será uma noite inesquecível ao som de clássicos, no especial “Sinatra Sessions”, além de um passeio único pelo Guaíba.

O Espaço Cultural Flutuante tem se tornado palco de grandes shows, e essa noite promete ser mais um momento único para os passageiros, unindo música de qualidade e uma vista especial da capital gaúcha e do Guaíba.

Além do espetáculo imperdível, os participantes terão a oportunidade de colaborar com a campanha do ingresso solidário, em benefício do Asilo Padre Cacique. Assim, o ingresso será composto do valor em dinheiro e a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis ou 2 produtos de higiene e limpeza (entregues no momento da compra). Ao total, serão três horas de navegação, com serviço de restaurante e bar a bordo.

