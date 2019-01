HP premia consumidores com um ano de escola grátis em ação especial de voltas às aulas

A HP Inc. lança ação promocional com a temática de Volta às Aulas, entre os meses de janeiro e março. Os consumidores concorrerem a diversos prêmios na compra de impressoras, cartuchos, toners e garrafas de tinta da HP, realizadas dentro do período de 15/01 a 31/03.

Na compra dos produtos, os consumidores poderão cadastrar suas notas ficais e concorrer a 40 prêmios de um ano de papel sulfite, 150 vales-compra de R$50, 130 vales-compra de R$250 e 150 prêmios de três meses de cartucho, além de concorrer a 6 prêmios de um ano de escola grátis. Na compra de uma impressora, o participante ganha 5 raspadinhas e 5 números no sorteio, e na compra de suprimentos, o participante ganha 1 raspadinha por produto.

A ação visa promover o portfolio completo de impressoras HP, que atendam as diferentes necessidades dos consumidores. Para Nara Marques, gerente de marketing da HP Brasil, “a volta às aulas é um momento muito importante para os estudantes, e acreditamos que com as impressoras e suprimentos HP, esses alunos possam atingir o máximo do seu potencial nos estudos, garantindo alta qualidade nos seus trabalhos escolares. E com a promoção, podem ainda ganhar diversos prêmios que os ajudam durante todo o ano letivo.”

Para concorrer, é preciso acessar o site http://www.voltaasaulashp.com.br e fazer o cadastro até dia 15/04, para resgatar as raspadinhas e concorrer a 1 ano de escola grátis. Serão válidas notas fiscais de compras feitas até 31/03. Os nomes dos ganhadores serão divulgados no site da HP no prazo de 25 dias úteis a partir da data de término da promoção. Os prêmios serão entregues aos ganhadores no endereço residencial cadastrado no site em até 30 dias após a realização do sorteio.

