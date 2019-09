Inovação com segurança: a trilha a ser percorrida para o sucesso no agronegócio

“Inovação com segurança é o caminho dos bons negócios”. Essa é a máxima dos empreendedores Vanderlei Cadore e Rômulo Amaral, co-fouders da fintech BRASCARD – especializada em soluções de meios de pagamento e sistemas de gestão para negócios no campo e na cidade. A BRASCARD conta com parceiros de primeira linha em sua empreitada: Senior Sistemas, Safeweb, Valid, CSU, Vero e Banrisul.

Durante a Expointer 2019, a BRASCARD apresentou para as principais cooperativas rurais gaúchas, a Carteira de Identidade Empresarial Rural. Este produto já está sendo aplicado na Cotrimaio – Região Noroeste do Estado -que é a cooperativa piloto do projeto.

“A Cotrimaio sempre foi uma cooperativa de gestão ousada e inovadora e, por isso, quando me foi apresentado o projeto, eu vi que atendia integralmente as nossas necessidades”, diz Silceu Dalberto, Presidente da Cotrimaio.

A carteira é um documento moderno, chipado e que segue normas internacionais de segurança. Vem com certificado Digital ICP-Brasil e é também um cartão de débito para uso na cooperativa e estabelecimentos conveniados. O crédito de custeio do produtor é depositado pelo banco na Carteira de Identidade Empresarial Rural. “Não existe nada igual ao nosso produto”, complementa Amaral.

A Carteira de Identidade Empresarial Rural atende as necessidades da Nota Eletrônica do produtor rural e integra instituições financeiras, cooperativas, estabelecimentos comerciais e gestão de lavoura.

“A BRASCARD está colocando postos de atendimento em todas as cooperativas credenciadas. Damos um atendimento personalizado ao produtor diretamente na sua casa que é a cooperativa. Nenhum banco consegue fazer isso. Procuramos a melhor taxa de custeio para o produtor.” , diz Cadore.

A Carteira de Identidade Empresarial Rural está se tornando um facilitador de crescimento das cooperativas, pois ela recebe à vista de suas vendas, eliminando um eterno problema de fluxo de caixa das cooperativas.#ovação com segurança: a trilha a ser percorrida para o sucesso no agronegócio.