Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Com a expansão a Escola Profissionalizante Professor Milton de Faria Ribeiro começa o novo ano com muitas novidades Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A reforma do terceiro piso da Escola Profissionalizante Professor Milton de Faria Ribeiro foi concluída em dezembro de 2019 com cinco novas salas de aula, um laboratório de informática, um lavabo, um banheiro para alunos com necessidades especiais, um salão para dança, teatro e música e um elevador com capacidade para sete pessoas, garantindo acessibilidade para todos.

Em dezembro também foi realizada confraternização de fim de ano do Instituto Bourbon com a tradicional Vernissage, apresentações das oficinas e os projetos realizados em 2019. Em pouco mais de dois anos a instituição já formou mais de 2,5mil alunos. Este é o maior legado de Alceu Vezzozo para a comunidade: transformar a vida das pessoas. “A mudança começa dentro de nós, mas às vezes o incentivo externo se faz necessário para abrir o horizonte do cidadão e ajudá-lo a encontrar o melhor caminho que o levará a uma vida digna e feliz”, comentou o fundador da Rede Bourbon e idealizador do Instituto Bourbon em recente entrevista.

Para 2020 a Escola Profissionalizante Professor Milton de Faria Ribeiro contará com oficinas de Dança, Música, Teatro, Esportes e Artes marciais (uma vez por semana); atendimento Psicológico, Fonoaudiólogo, Pedagógico e Social (duas vezes por semana), aulas do Projeto Khan de Matemática (uma vez por semana); cursinho preparatório para vestibular e Enem e bolsa transporte para os universitários.

Confira também alguns cursos profissionalizantes oferecidos em parceria com SENAC e SENAI para 2020:

Cabeleireiro Assistente

Maquiador

Práticas De Trabalho Da Manicure E Pedicure

Vendedor

Auxiliar de Eletricidade Predial

Auxiliar de confecção

Auxiliar administrativo

Operador de Microcomputador

Assistente de RH

Almoxarifado

Auxiliar de Mecânica Industrial

Auxiliar de Linha de Produção

Assistente Administrativo

Instituto Bourbon

Em 20 de fevereiro de 2013 foi formalizada a fundação do Instituto Bourbon de Responsabilidade Socioambiental. O Instituto Bourbon de Responsabilidade Socioambiental promove ações educacionais, culturais e esportivas subsidiárias ao curriculum escolar oficial nas Escolas Vezozzo da Vila Rotary de Cambará, além de ações sociais e de cuidados da saúde dessa população, promovendo parcerias que espera ver replicadas em outras comunidades.

O maior objetivo do Instituto Bourbon é a promoção do bem-estar social das famílias, com ênfase no enriquecimento cultural das novas gerações e o incentivo para que essas pessoas possam ascender social e economicamente.

A amplitude do seu estatuto e a possibilidade de atuação sem restrição geográfica foram estabelecidas para permitir essas ações sociais, educacionais e culturais através de parcerias ou de maneira própria, de forma a tornar-se um paradigma para outras empresas e instituições brasileiras para transformações profundas e necessárias ao papel que cabe ao Brasil moderno que se deseja construir.

Projetos e Serviços

A Vila Rotary de Cambará nasceu por iniciativa do Diretor de ROTARY INTERNATIONAL (2001-2003), Alceu Ântimo Vezozzo, como uma proposta de resgate social através de moradias para famílias em situação de extrema necessidade; sua escolha para ocupação das 80 casas construídas teve dois parâmetros determinantes: extrema pobreza e número de filhos.

Escola profissionalizante Professor Milton de Faria Ribeiro

No dia 20 de junho de 2017, o Instituto Bourbon de Responsabilidade Socioambiental presenteou Cambará com a Escola Profissionalizante Professor Milton de Faria Ribeiro e, por conseguinte, a belíssima Capela Santa Terezinha.

Bom aluno

A seleção dos melhores alunos para serem contemplados com patrocínio permanente à sua educação e formação profissional foi, provavelmente, o mais ambicioso projeto para 2014 e, claro, se desdobrou nos anos seguintes sendo, em resumo, a premiação ao mérito escolar por empresas ou pessoas que se responsabilizarão pela continuidade da carreira dos selecionados.

