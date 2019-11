Futebol Inter anuncia parceria com empresa espanhola para análise e valorização de atletas

Por Redação O Sul * | 21 de novembro de 2019

O Inter anunciou, nesta quinta-feira, a assinatura de uma de parceria com a empresa Driblab a fim de prospecção no mercado de transferências. Os espanhóis oferecem serviço de inteligência artificial e análise de jogadores com base em dados, auxiliando os clubes na busca por reforços e na valorização dos seus atletas. O colorado é o primeiro clube no Brasil a contatar a consultoria.

“Sempre buscamos dar as melhores condições e as melhores ferramentas de trabalho para nossos profissionais. É importante que o Inter utilize os métodos mais atualizados, buscando a excelência no trabalho e também para minimizar a possibilidade de erros. Estamos muito satisfeitos em ser pioneiros no Brasil em trabalhar com a Driblab e acreditamos que será uma parceria muito proveitosa”. Foram as palavras do vice de futebol Roberto Melo, no anúncio da parceria.

A Driblab conta com mais de 120 mil jogadores na base de dados e cada clube é atendido de maneira personalizada. São mais de 20 clubes atendidos nas grandes ligas europeias (Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, Grécia…) e começa a expandir o mercado para outros continentes.

“Na temporada passada, os clubes que trabalham com a Driblab moveram mais 870 milhões de euros no mercado de transferência, sendo que os relatórios da empresa tiveram impacto direto em 570 milhões de euros. Entre todos os jogadores contratados com o auxílio da nossa ferramenta, a valorizaçao dos mesmos no primeiro ano em seus novos clubes foi em média de 30%, o que representa um ganho financeiro no futuro do clube, além da contribuição técnica”, comenta Salvador Carmona, CEO da Driblab.

