Inter discute renovações de goleiros; um deles já foi sondado pelo Grêmio

Próximo do fim do ano e consequentemente da temporada o planejamento para 2020 já começa a ser pauta nos clubes. No Inter, o assunto é a questão dos goleiros. O clube já está em tratativas quanto a dois nomes: Danilo Fernandes e Keiller.

Danilo Fernandes

O goleiro de 31 anos tem contrato com o clube até maio de 2020. A partir de novembro já pode assinar um pré-contrato. O empresário do atleta deve chegar nos próximos dias em Porto Alegre para tratar de uma possível renovação com executivo de futebol Rodrigo Caetano.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, Danilo tem interesse em permanecer, mas a situação fica dependente do interesse apresentado pelo colorado. Em 2019, o goleiro soma apenas três jogos na meta. Titular em 2018, Danilo tenta recuperar a titularidade após sofrer uma lesão no ombro, que o tirou do time no restante da temporada.

O arqueiro sofreu uma ruptura no tendão do ombro e precisou passar por cirurgia. Na ocasião, o tempo de recuperação foi estimado em quatro meses. Coube ao companheiro Marcelo Lomba ocupar a meta.

Keiller

Destaque das finais do Brasileiro de Aspirantes, Keiller tem contrato com o clube até o fim de 2020. A diretoria já está em contato com o empresário para acertar a permanência. O tempo de contrato está sendo discutido. Aos 22 anos, o goleiro também foi alvo do tricolor gaúcho. O Grêmio já fez consulta pela situação do atleta.