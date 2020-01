Inter Inter negocia saída do zagueiro Klaus para o Ceará

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter está negociando a saída de mais um jogador do elenco: zaguero Klaus. No negócio, o defensor irá em definitivo e sem custos para o Ceará, com um contrato de dois anos. O time gaúcho ainda irá manter um percentual do passe do atleta em caso de futura venda.

Este é o segundo negócio que o Inter conclui com o Ceará. Nos últimos dias, o volante Charles também teve a transferência concluída para o time cearense. Ao mesmo tempo que fornece atletas, a direção também analisa a situação de um jogador do vozão: Thiago Galhardo.

Recentemente, o Inter consultou a situação do meia-atacante Thiago Galhardo. Porém, a direção não chegou a apresentar proposta e o negócio não evoluiu. Contudo, uma negociação não está descartada. O volta ao Rio de Janeiro nos próximos para tratar da situação junto ao clube cearense.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

