Inter treina com portões fechados e mantém mistério sobre o time que irá encarar o Athletico-PR

Após o revés sofrido na Copa do Brasil é hora de virar a chave e retomar as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, fora de casa, às 16h, o Inter volta a entrar em campo pela disputa nacional, diante do Athletico-PR. Para o duelo, o técnico Odair Hellmann mantém indefinições na escalação.

Com a disputa da vaga às semifinais no próximo meio de semana, a tendência é que o colorado irá com time alternativo para Curitiba. Nesta sexta-feira, no penúltimo treino na capital gaúcha, o comandante fez mistério e realizou a atividade com portões fechados mantendo assim, o mistério sobre a escalação.

Uma baixa para a partida contra os paranaenses já está confirmada. Trata-se de Víctor Cuesta. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bahia, na última rodada antes da pausa para a Copa América. Portanto, terá que cumprir suspensão nesta rodada.

Com 16 pontos somados até 10ª rodada, o time gaúcho ocupa a quarta colocação na tabela. Para a partida contra o furacão, o provável Inter tem: Marcelo Lomba; Dudu, Roberto, Emerson Santos, Natanel (Erik); Rodrigo Lindoso, Rithely, Guilherme Parede, Sarrafiore (Tréllez), Neilton; Rafael Sobis.

