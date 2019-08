Inter vai à CBF para tentar alteração de datas da Copa do Brasil e já planeja logística para ter Guerrero

*Valéria Possamai

O Inter está atuando em uma nova frente para garantir a presença de Paolo Guerrero na decisão da semifinal contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil. O presidente do clube, Marcelo Medeiros, em visita à Confederação Brasileira de Futebol, nesta quinta-feira, colocará em pauta uma possível alteração de data do confronto. Em caso de convocação pela Seleção Peruana, o centroavante será desfalque nesta segunda partida e no jogo de ida das finais, caso o colorado avance.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, durante a apresentação oficial de Bruno Silva, o vice de futebol Roberto Melo afirmou que o clube está fazendo todos os esforços para contar com o peruano, inclusive, já há planejamento para uma possível logística, caso a convocação se confirme, cenário já aguardado. A lista oficial será divulgada no próximo dia 23.

“Estamos fazendo todos os esforços para ter ele à disposição nesses jogos importantes. Tudo que é possível está sendo feito. Já falamos com o treinador do Peru. Guerrero já falou também. Ele se mostrou interessado em permanecer no clube. Foi iniciativa dele ligar para o Gareca. Mas não pode ficar tudo nas mãos do jogador e por isso, estamos tomando todas as medidas possíveis também. Vamos aguardar. Em caso de confirmação, já estamos pensando em uma logística”, declarou Melo.

Durante a explanação, o vice de futebol disse que o presidente Marcelo Medeiros, que está na sede da CBF, irá colocar em pauta um possível antecipação do jogo de volta entre Inter e Cruzeiro, marcado inicialmente no dia 4 de setembro, para o dia 3. ” A CBF precisa se preocupar com todos seus afilhados e é isso que o presidente está fazendo lá. Tentando minimizar nosso prejuízo.”

O primeiro amistoso a ser disputado pelo Peru é contra o Equador, marcado um dia após o jogo de volta das semifinais. Já o compromisso seguinte, contra a Seleção Brasileira, no dia 11 de setembro, coincide com a data do jogo de ida das finais da competição nacional.

