Inter x Palmeiras: A Justiça Desportiva abriu um processo contra o Colorado, e D’Alessandro está entre os punidos

A noite do dia 17 de julho foi de festa para os torcedores e jogadores colorados: o Inter passou para as semifinais da Copa do Brasil. Porém, a confusão no túnel de acesso ao gramado do Beira-Rio, durante a partida contra o Palmeiras, repercutiu de maneira negativa para o clube gaúcho no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). A Justiça abriu um processo contra os profissionais envolvidos na confusão: dois jogadores, o presidente, o vice de futebol, o diretor executivo de futebol, um assessor de imprensa e um gandula.

A briga ocorreu por causa do lance da anulação do gol de Victor Cuesta, no fim do segundo tempo, e por uma tentativa de invasão de campo, contida por seguranças. O Beira-Rio também foi denunciado, porém, com pena máxima de multa, o clube não perderá o mando de campo na Copa do Brasil.

Veja a punição de cada um

D’Alessandro – de 1 a 6 partidas; Pedro Lucas – até 9 jogos de suspensão e multa; Marcelo Medeiros – até 12 jogos de suspensão e multa; Roberto Melo – de 1 a 6 partidas e multa; Rodrigo Caetano – até 6 jogos; Rafael Antoniutti, assessor de imprensa – até 6 jogos; e Santiago Aguirre Divan, gandula do inter – até seis jogos.

Lindoso

Às vésperas da decisão contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, o Internacional e o técnico Odair Hellmann ganharam uma boa notícia. Na noite de segunda-feira (5), Rodrigo Lindoso viajou para a capital mineira e se encontrou com o restante da delegação colorada.

Rodrigo Lindoso se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo sofrida na partida contra o Nacional, do Uruguai, em Porto Alegre, pela Libertadores da América. O volante colorado permaneceu na capital gaúcha durante a semana passada se recuperando das dores no tornozelo, passando por tratamento e observação diária do departamento médico colorado. Contudo, a presença de Rodrigo Lindoso em campo ainda é dúvida.

