Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

O fim da temporada marca as movimentações dos clubes para reforçar o elenco para 2020. No Inter, o cenário não é diferente. Contudo, o colorado busca manter os pés nos chão visando a preocupação com as contas do clube, que ainda seguem com déficit. Para isso, a direção mantém critérios quanto a procura de nomes. Em entrevista à Rádio Grenal, o vice-presidente João Patrício Herrmann falou sobre o planejamento do time.

“O futebol brasileiro está caro. São muitas dívidas referentes aos investimentos ruins do passado. Precisamos avaliar bem na busca, mas principalmente ver o que se tem em casa. O Inter precisa ser criativo, investir, mas com muita responsabilidade. Temos muitas questões, além do futebol”, declarou o dirigente.

Em meio a busca por novos nomes no elenco, o clube também dá indicativos que irá sanar algumas necessidades do time com a base: “Teremos um ano com maior utilização da base. O trabalho do treinador vai exigir tempo. Acho que teremos muitas modificações em termos de grupo de trabalho. Temos que olhar com muito carinho para a base. Independente do que for ser feito, não há garantia de acerto. O importante é trabalhar com responsabilidade. Erros aconteceram. Esperamos ter mais sucesso com a base em 2020.”

