James lança ferramenta para compras nos supermercados Extra e Pão de Açúcar

Que tal realizar as compras do dia a dia sem precisar sair de casa? Isso é possível em Curitiba, via James Delivery. A startup de entrega Premium, que há pouco tempo foi incorporada ao Grupo GPA, acaba de lançar com exclusividade compras dentro do aplicativo nos mercados Extra e Pão de Açúcar da capital paranaense com um diferencial único para os usuários.

Via James Delivery, disponível nas plataformas Android e iOS, os usuários podem comprar tudo o que quiserem. E o melhor, pelo mesmo preço das prateleiras. Basta clicar na aba “supermercado”, escolher um dos supermercados do GPA, selecionar o produto e solicitar. Após o pedido finalizado, um entregador (James) vai até a loja, realiza a compra e entrega onde o usuário estiver dentro de minutos (em média 40 minutos). A taxa de entrega custa apenas R$ 1,99.

O meio ambiente agradece

Outro grande diferencial do James Delivery fica por conta das entregas ecologicamente responsáveis. 50% da frota da startup, que conta com 1200 entregadores na capital paranaense, é formada por bicicletas. Ou seja, além de rápido, barato e eficiente, o James é sustentável.

Para mais informações sobre o James Delivery, acesse o site www.jamesdelivery.com.br.

Deixe seu comentário: